ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

У Київській області зафіксовано 66 пожеж, з яких 47 - загоряння трав'яного настилу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"66 пожеж, з яких 47 - загоряння трав'яного настилу зафіксовано на Київщині", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в неділю.

У зв'язку з цим ДСНС закликала до суворого дотримання правил пожежної безпеки, щоб не провокувати пожежі в природних екосистемах.

Служба нагадала про категоричну заборону розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав'яній підстилці.