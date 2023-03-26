Події

15:40 26.03.2023

ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

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ДСНС повідомляє про почастішання пожеж трав'яного настилу навесні та просить дотримуватися правил пожежної безпеки на природі

У Київській області зафіксовано 66 пожеж, з яких 47 - загоряння трав'яного настилу, повідомляє Державна служба з надзвичайних ситуацій.

"66 пожеж, з яких 47 - загоряння трав'яного настилу зафіксовано на Київщині", - ідеться в повідомленні ДСНС у телеграм-каналі в неділю.

У зв'язку з цим ДСНС закликала до суворого дотримання правил пожежної безпеки, щоб не провокувати пожежі в природних екосистемах.

Служба нагадала про категоричну заборону розводити багаття поблизу сухої рослинності та залишати недопалки чи сірники на трав'яній підстилці.

 

Теги: #трава #пожежа #дснс

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