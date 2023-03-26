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15:31 26.03.2023

ЗСУ стабілізували ситуацію на Бахмутському напрямку, але бої там тривають

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ЗСУ стабілізували ситуацію на Бахмутському напрямку, але бої там тривають

ЗСУ змогли стабілізувати ситуацію в районі міста Бахмут Донецької області, але бої там тривають, хоч і з меншою інтенсивністю, повідомив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий.

"Ми впевнені у своїх силах, є злагодженість, є алгоритм, є розуміння своїх можливостей, розуміння того, що потрібно робити. Це і є стабілізація", - сказав Череватий в ефірі загальнонаціонального телемарафону в неділю.

"Учора було по всьому Бахмутському фронту 18 штурмів, сьогодні було 17. До цього було від 35 до 50 і більше. Однак це потребує більш детальної верифікації, аналізу. Можливо, це у ворога йде маневр резервами їхніми, рекогносцировка сил. Вогонь поки що він веде такий самий щільний по Бахмутському напрямку - 268 обстрілів було всього, 94 обстріли тільки самого міста Бахмут, 17 зіткнень, 13 - біля міста", - сказав Череватий.

За словами спікера Східного угруповання, протягом доби на Бахмутському напрямку російські військові втратили танк, бойову машину десанту, бойову машину піхоти, самохідну артмашину "Гвоздика", два безпілотники, ротний командно-спостережний пункт і десять польових складів боєкомплектів.

Череватий додав, що на Лимансько-Куп'янському напрямку армія РФ протягом останніх кількох тижнів активізувала артилерію, тому обстріли там не припиняються. "За останню добу окупанти завдали 370 ударів зі ствольної та реактивної артилерії. Там відбулося 10 бойових зіткнень, ворог втратив танк, бойову машину піхоти, бойову машину десанту і, головне, 92 бригада цього ранку знищила дороговартісну станцію радіоелектронної боротьби", - повідомив Череватий.

Він також відзначив відмінність дій армії ворога на Куп'янсько-Лиманському напрямку. За його словами, на цьому напрямку працюють більш професійно, бої нагадують класичну війну з великою кількістю техніки, там діють регулярні війська. Тому й втрати противника менші. Так, за минулу добу втрати росармії на Куп'янсько-Лиманському напрямку становили 60 вбитими і близько 100 пораненими, тоді як на Бахмутському в період роботи там вагнерівців 100 вбитими було звичайним явищем.

Череватий також прокоментував повідомлення західної розвідки про те, що російський наступ на сході України "захлинувся". "Ми не дали ворогу ніде прорвати нашу оборону. Не дали йому досягти якогось значного успіху в стратегічній наступальній операції. Тому, можливо, можна і погодитися з цим твердженням", - заявив Череватий.

 

Теги: #війна #зсу #бахмут

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