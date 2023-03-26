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12:25 26.03.2023

В Україні найближчими днями похолодає, у вівторок прогнозують мокрий сніг

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В Україні найближчими днями похолодає, у вівторок прогнозують мокрий сніг

У східних областях України, вночі на Лівобережжі та Карпатському регіоні в понеділок невеликий дощ, удень у західних областях помірні, подекуди значні дощі, в Карпатах із мокрим снігом; на решті територій без опадів, повідомив Укргідрометцентр.

Вітер південний, південно-західний, 7-12 м/с, у західних областях удень подекуди пориви 15-20 м/с.

У понеділок, 27 березня, температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°, у західних областях 4-9° тепла; у Карпатах уночі та вдень 0-5° тепла.

У Києві в понеділок без опадів. Вітер південно-західний, 5-10 м/с. Температура вночі 3-5° тепла, вдень 12-14°.

За даними Центральної геофізичної обсерваторії ім. Бориса Срезневського, в Києві 27 березня найвища температура вдень була 19,6 у 1992 р., найнижча вночі -11,5 у 1899 р.

У вівторок, 28 березня, у західній частині України мокрий сніг, на дорогах ожеледиця; температура вночі 0-5° морозу, вдень від 2° морозу до 3° тепла.

У східних областях уночі без опадів, вдень дощ; температура вночі 2-7° тепла, вдень 12-17°.

На решті територій дощ із переходом у мокрий сніг, місцями сильні опади; температура вночі та вдень 2-7° тепла, вдень подекуди 8-13° тепла.

Вітер південно-східний із переходом у північно-західний, 7-12 м/с, пориви 15-20 м/с, у західних областях місцями 25 м/с.

У вівторок у Києві часом дощ із переходом у мокрий сніг, удень сильні опади. Вітер північно-західний, 7-12 м/с, вдень пориви 15-20 м/с. Температура вночі та вдень 4-6° тепла.

Теги: #укргідрометцентр

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