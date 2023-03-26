Події

11:15 26.03.2023

В Україні відзначають День Національної гвардії

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В Україні відзначають День Національної гвардії

Дев'ять років тому, 2014 року, було створено Національну гвардію України.

Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний привітав "братів по зброї". "Зі Збройними Силами України, з перших днів російської агресії, ви героїчно б’єтеся на найскладніших ділянках фронту. Плечем до плеча. Саме завдяки нашій єдності та відданості Батьківщині ми - непереможні", - написав Залужний у телеграм-каналі.

День Національної гвардії України відзначають щорічно 26 березня.

 

Теги: #зсу #нацгвардія #залужний

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