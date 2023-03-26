За минулу добу в Херсонській області в результаті ворожих обстрілів поранено дев’ять людей

За минулу добу російські окупанти здійснили 49 обстрілів Херсонської області, випустивши 210 снарядів із важкої артилерії та "Градів", повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Прокудін.

У телеграм-каналі він зазначив, що місто Херсон ворог обстріляв тричі.

"На жаль, є постраждалі - 9 осіб отримали поранення", - написав Прокудін.

Крім того, за інформацією глави ОВА, "з деокупованої території області евакуйовано 91 людину".