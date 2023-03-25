Події

15:30 25.03.2023

У Фінляндії вперше пролетів розвідувальний літак ВПС США

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Американський стратегічний розвідувальний літак RC-135В було вперше задіяно під час повітряної операції вздовж російсько-фінського кордону, свідчать дані Європейського командування США.

"Американський літак (RC-135) здійснив історичний політ над Фінляндією", - повідомили в командуванні, коментуючи політ розвідника в повітряному просторі країни, що відбувся 23 березня.

За даними фінської телерадіомовної компанії Yle, літак-розвідник ВПС США здійснив політ на сході Фінляндії з півдня на північ уздовж кордону з Росією.

Як сказали американські військові, він став демонстрацією прихильності Європейського командування США підвищенню готовності та поліпшенню оперативної сумісності з Фінляндією.

Раніше Сили оборони Фінляндії повідомили, що 23 березня розвідувальний літак ВПС США, тип якого не розголошували, здійснив політ у повітряному просторі країни. Фінські військові зазначили, що натовські польоти в країні відтепер здійснюватимуться з використанням і пілотованих, і безпілотних літальних апаратів.

Президент Фінляндії Саулі Нііністьо минулого четверга підписав закон про вступ країни до НАТО. Для завершення процесу вступу до НАТО Фінляндія має дочекатися ратифікації з боку Туреччини та Угорщини.

Країни НАТО підписали протоколи про приєднання Фінляндії та Швеції до Північноатлантичної ради 5 липня 2022 року.

Теги: #сша #літак #фінляндія

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