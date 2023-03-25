Події

14:37 25.03.2023

Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села Сумщини

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Окупанти вранці обстріляли три прикордонні села Сумщини

Російські окупанти обстріляли райони сіл Нововасилівка, Бачівськ і Українське Шосткинського району Сумської області в суботу вранці, повідомляється на сторінці Оперативного командування "Північ" у фейсбуці.

З 09:20 до 09:35 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Нововасилівка... З 10:05 до 10:10 зафіксовано чотири приходи, ймовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Бачівськ... З 09:35 до 10:05 зафіксовано шість приходів, імовірно з міномета 120 мм, у район н.п. Українське. Про втрати серед місцевого населення або пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила", - йдеться в повідомленні.

Бачівськ розташований приблизно за 4 км від кордону з РФ, Українське - за 2 км, Нововасилівка розташована безпосередньо на кордоні.

Теги: #обстріли #сумська_область

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