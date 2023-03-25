Події

11:21 25.03.2023

Російські обстріли забрали життя 2 мирних жителів Донецької області в п'ятницю, 3 поранено

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Російські обстріли забрали життя 2 мирних жителів Донецької області в п'ятницю, 3 поранено

Двоє мирних жителів Донецької області загинули, троє дістали поранень внаслідок обстрілів із боку російських окупантів у п'ятницю, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко.

"На Донецькому напрямку в Очеретинській громаді 1 людина загинула в Орлівці та 1 людина поранена в Первомайському. На Горлівському напрямку 1 людина загинула та 1 поранена в Бахмуті. Також 1 людину поранено в Часовоярській громаді - у місті пошкоджено щонайменше 4 будинки. У Костянтинівці пошкоджено 2 будинки та газопровід", - написав Кириленко в телеграм-каналі в суботу.

"На Лисичанському напрямку пошкоджено приватні будинки на двох вулицях у Сіверську, тривають обстріли Торського та Зарічного Лиманської громади", - додав голова обладміністрації.

 

Теги: #обстріли #донецька_область

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