Окупанти втратили за добу в Україні близько 720 військових, 9 РСЗВ і вертоліт - Генштаб ЗСУ

Бойові втрати російської окупаційної армії за минулу добу становили приблизно 720 осіб особового складу, а від початку повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого станом на ранок суботи, 25 березня, - приблизно 169 тис. 890 осіб, повідомляють у Facebook Генерального штабу Збройних сил України.

Крім того, за минулу добу РФ втратила в Україні 6 танків і 11 бойових броньованих машин, а з початку повномасштабного вторгнення - 3580 і 6932 одиниці відповідно.

За добу в Україні було знищено 7 артилерійських систем окупантів і 9 реактивних систем залпового вогню, з початку повномасштабного вторгнення - 2623 і 520 відповідно.

Також за добу знищено 19 одиниць автомобільної техніки противника (включно з цистернами з паливно-мастильними матеріалами) і 2 одиниці спеціальної техніки, з початку повномасштабного вторгнення - 5483 і 279 відповідно.

У п'ятницю також було збито гелікоптер окупантів і 6 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня противника, з 24 лютого - 291 гелікоптер і 2214 БПЛА.

Від початку повномасштабного вторгнення РФ також втратила в Україні 276 засобів протиповітряної оборони та 18 суден. Знищено 305 літаків, збито 911 крилатих ракет.