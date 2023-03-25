У Харківській області в результаті обстрілу пошкоджено об'єкт інфраструктури та житлові будинки, постраждалих немає

Російські окупаційні війська в п'ятницю обстрілювали прикордонні населені пункти Харківського, Куп'янського, Ізюмського та Чугуївського районів області, повідомив голова Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

"На щастя, за добу постраждалих від ворожих обстрілів не було", - написав Синєгубов у телеграмі.

За його словами, внаслідок масованих обстрілів у м. Вовчанськ пошкоджено щонайменше 2 житлові будинки, у смт Вільча - 4 житлові будинки, у с. Бугаївка снаряди впали на відкритій території.

Крім того, в Чугуївському районі зруйновано інфраструктурний об'єкт. У с.Кругляківка внаслідок обстрілу було пошкоджено житловий будинок, сталася пожежа, а в с.Первомайське знищено гараж і приватний автомобіль.

Синєгубов повідомив, що в суботу, приблизно о 8:00 ранку, у с.Щурівка біля річки на невідомому вибуховому пристрої підірвався 55-річний чоловік. Його госпіталізували у стані середньої тяжкості.