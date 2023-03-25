Події

00:39 25.03.2023

Жителів Херсонської області закликали евакуюватися до безпечніших регіонів

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Жителів Херсонської області закликали евакуюватися до безпечніших регіонів, повідомила прес-служба Херсонської міської ради.

"Російські війська продовжують тероризувати нашу територіальну громаду. Найбільше страждають населені пункти, які знаходяться біля Дніпра. Через постійні атаки там практично неможливо забезпечити постійне тепло- і водопостачання. Кращий варіант убезпечити себе і своїх близьких - евакуюватися в безпечніші регіони", - йдеться у повідомленні.

У міськраді пояснили, що херсонці можуть скористатися щоденними безкоштовними автобусами із Херсона до Одеси через Миколаїв. Для цього необхідно залишити заявку на "гарячу лінію" за вказаними номерами 0800330951 або 091481 78 45, а також повідомити телеграм @khoda_help_bot або залишити заявку через Telegram-бот волонтерської організації Helping To Leave: @helpingtoleave_bot.

У прес-службі зазначили, що ті, хто записався на автобус, отримають смс-повідомлення з часом та місцем виїзду.

Крім того, із маломобільними людьми зв'язується оператор для уточнення деталей. Таких пасажирів евакуює волонтерська група транспорту.

Зазначається, що поїзд із Херсона до Хмельницького відправляється через день за непарними числами о 14:27 з Херсонського залізничного вокзалу.

Для реєстрації та посадки необхідно приїхати на вокзал за 2-3 години до відправлення поїзда, а сама реєстрація розпочинається об 11:30.

У прес-службі міськраді також повідомив, що після прибуття до Хмельницького евакуйованих забезпечать житлом.

Теги: #україна #евакуація #херсонська_область

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