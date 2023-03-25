Події

00:18 25.03.2023

МЗС України про доповідь моніторингової місії ООН: вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії

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Міністерство закордонних справ України взяло до уваги доповіді Моніторингової місії ООН в Україні щодо ситуації з правами людини в Україні та щодо поводження з військовополоненими, що вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії.

"Ми вдячні моніторинговій місії за її роботу, зокрема, документування порушень міжнародного права у сфері прав людини та міжнародного гуманітарного права, скоєних РФ у контексті збройної агресії проти України. Водночас вважаємо неприйнятним покладання відповідальності на жертву агресії. Згідно зі Статутом ООН, Україна має право на самозахист", - йдеться у коментарі, розміщеному на сайті відомства.

У МЗС України знову наголосили, що "українська сторона розраховує, що місія ООН уникатиме будь-яких кроків, які можуть трактуватися як рівняння жертви та агресора".

Раніше моніторингова місія ООН з прав людини в Україні презентувала доповідь про поводження з військовополоненими, в якій заявила про стурбованість довільними стратами до 25 російських та 15 українських військовополонених. Також у Місії заявили, що з 24 лютого 2022 року "задокументували 91 випадок насильницьких зникнень та довільних затримань, скоєних українськими силовими структурами".

"Жорстокість та масштабний вплив на громадянське населення, яке ми спостерігали протягом останнього року, продовжуватимуться, якщо обидві сторони конфлікту не забезпечать повне дотримання міжнародного гуманітарного права", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер.

Теги: #оон #україна #мзс #доповідь

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