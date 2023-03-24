Зеленський підписав указ про утворення трьох міських військових адміністрацій у Луганській області

Президент України Володимир Зеленський у п'ятницю підписав указ про утворення 3 міських військових адміністрацій (МВА) у Луганській області.

Відповідний указ №181/2023 оприлюднено на сайті глави держави.

Згідно з документом, буде утворено Сєвєродонецьку, Попаснянську та Гірську МВА Сєвєродонецького району Луганської області.

"У зв'язку з утворенням військових адміністрацій (зазначених ІФ-У) населених пунктів... повноваження відповідних військово-цивільних адміністрацій населених пунктів припиняються з дня початку здійснення відповідною військовою адміністрацією своїх повноважень", - йдеться в указі.