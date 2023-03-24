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20:00 24.03.2023

SpaceX вивела на орбіту десяту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

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SpaceX вивела на орбіту десяту з початку року партію інтернет-супутників Starlink

Ракета-носій Falcon 9 у п'ятницю успішно вивела на орбіту чергову партію з 56 міні-супутників для поповнення орбітального угруповання глобальної мережі інтернет-покриття системи Starlink, повідомила компанія-розробник SpaceX.

"Виведення 56 супутників Starlink підтверджено", - ідеться в повідомленні.

Запуск було здійснено з 40-го стартового комплексу бази американських Космічних сил на мисі Канаверал у Флориді об 11:43 за часом Східного узбережжя США.

Він став 79-м за рахунком запуском інтернет-супутників із травня 2019 року в рамках проєкту Starlink і 10-м із початку поточного року. З урахуванням нинішнього запуску SpaceX вивела на орбіту вже понад 4,1 тис. таких супутників. Частина з них вийшла з ладу або зійшла з орбіти. Понад 3,8 тис. апаратів залишаються на орбіті в робочому стані.

У рамках запуску перший багаторазовий ступінь ракети-носія Falcon 9, який використовували в 10-те, за 8,5 хвилин після старту здійснив керовану вертикальну посадку на плавучу платформу-дрон A Shortfall of Gravitas, розташовану в Атлантиці приблизно за 660 км від космодрому.

Крім того, спеціальне рятувальне судно SpaceX мало підняти з води дві стулки обтічника головної частини ракети, які після відокремлення спускалися на парашутах. Повторне використання обтічника дає змогу економити компанії SpaceX до $6 млн під час запусків своїх ракет.

Наразі компанія є найбільшим супутниковим оператором у світі. Інтернет-мережа Starlink доступна користувачам у 51 країні, зокрема в Північній і Південній Америці, Європі, Азії, Африці та Австралії. За даними Пентагону, послугами цих супутників також активно користуються американські військові.

У майбутньому SpaceX планує розгорнути орбітальне угруповання з 12 тис. космічних апаратів (а в подальшому - з 30 тис.) для створення повномасштабної мережі, яка дасть змогу забезпечити жителів Землі широкосмуговим доступом до інтернету в будь-якому куточку планети. Загальна сума інвестицій у реалізацію проєкту оцінюється в $10 млрд.

 

 

Теги: #сша #spacex #орбіта #супутники

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