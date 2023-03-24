Події

19:12 24.03.2023

Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

2 хв читати
Депутатку Колесник визнано винною в недостовірному декларуванні, але звільнено від покарання через строки давності

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) визнав винною народну депутатку Ганну Колесник у недостовірному декларуванні, призначивши їй покарання у вигляді штрафу, але звільнив від покарання у зв'язку зі спливанням строків давності.

"24 березня 2023 року у Вищому антикорупційному суді за участю прокурора САП оголошено вирок, яким чинну народну депутатку визнано винною у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.366-2 КК України (у редакції Закону України від 04.12.2020 № 1074-ІХ). За вироком суду народному депутату призначено покарання у вигляді штрафу в розмірі 44,2 тис. грн із позбавленням права обіймати посади, пов'язані зі здійсненням функції представника влади в органах державної влади строком на 1 рік", - ідеться в повідомленні САП у телеграм-каналі в п'ятницю.

Водночас, як пояснюють у прокуратурі, на підставі п.1 ч.1 ст.49, ч.5 ст.74 КК України "суд звільнив особу від покарання у зв'язку із закінченням строків давності".

Вирок ВАКС може бути оскаржено протягом 30 днів із дня його оголошення шляхом подання апеляційної скарги через Вищий антикорупційний суд до Апеляційної палати ВАКС.

У прокуратурі нагадують, що 24 березня 2023 року суд визнав неповажними причини неявки на засідання, заплановане на 3 березня 2023 року, і наклав на депутата грошове стягнення.

"Прокурором САП у суді доведено, що депутатка навмисне не вказала в декларації за 2020 рік дві квартири в столиці загальною вартістю понад 3,5 млн гривень і автомобіль, що перебували в неї в користуванні, а також нежитлові приміщення, які їй належали на праві власності, в м. Харків. Загалом народна депутатка не задекларувала рухоме та нерухоме майно на загальну суму понад 4,4 млн гривень, що більш ніж у 500 разів перевищує прожитковий мінімум для працездатних осіб, чим порушила вимоги пп.2, 3 ч.1 ст 46 Закону України "Про запобігання корупції", - зазначається в повідомленні прокуратури.

Досудове розслідування було розпочато за матеріалами НАЗК і здійснювалося детективами НАБУ за процесуального керівництва прокурорів САП.

У повідомленні не названо ім'я народної депутатки, ідеться про Ганну Колесник ("Слуга народу").

 

 

 

Теги: #депутат #вирок #сап

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:25 24.03.2023
Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

14:26 24.03.2023
Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

Колишнього чиновника Міноборони засуджено на 4,5 року за хабар

12:26 23.03.2023
СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

15:21 21.03.2023
САП і НАБУ встановили пособників колишнього в.о. голови Держрезерву

САП і НАБУ встановили пособників колишнього в.о. голови Держрезерву

08:04 16.03.2023
Льовочкін запропонував відкликати його з парламентського комітету з питань нацбезпеки

Льовочкін запропонував відкликати його з парламентського комітету з питань нацбезпеки

20:00 14.03.2023
Суд засудив до 12 років позбавлення волі ворожого агента, який служив у "ЛНР" і планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ

Суд засудив до 12 років позбавлення волі ворожого агента, який служив у "ЛНР" і планував убивства українських громадян на замовлення спецслужб РФ

19:20 11.03.2023
Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

Депутатка міськради від ОПЗЖ, яка підтримала здачу Куп'янська окупантам, постане перед судом

19:37 07.03.2023
У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

У САП підтвердили клопотання про зміну запобіжного заходу Коболєву у зв'язку з неповним і несвоєчасним внесенням застави

16:27 07.03.2023
Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

Суд постановив привід щодо нардепа, обвинуваченого в декларуванні недостовірних відомостей

13:29 07.03.2023
Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

Ексголова правління "Нафтогазу" Коболєв не вніс заставу в розмірі 229 млн грн у справі про зловживання службовим становищем - САП

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Суд заарештував з альтернативою застави радника ексглави ФДМ

Окупанти розпочали евакуацію своїх пособників із Криму - ГУР

Україна виконала 72% зобов'язань Угоди про асоціацію Україна-ЄС - звіт

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

ОСТАННЄ

Кабмін позбавив урядової стипендії за видатні заслуги професора Ігоря Сірого через співпрацю з окупантами

На Херсонщині внаслідок обстрілу окупантів поранено жінку, її госпіталізували

Російські окупанти за добу завдали 40 авіаційних і 5 ракетних ударів - Генштаб ЗСУ

Українська авіація за добу завдала 16 ударів по районах зосередження противника - Генштаб ЗСУ

На Харківщині в кар'єрі підірвалася вантажівка, одна людина загинула, одна поранена - голова ОВА

Російські окупанти продовжують чинити тиск на жителів окупованих територій - Генштаб ЗСУ

Зменшення ставок податків призведе до зниження цін та зробить корупцію неприбутковою – підсумки економічного саміту

Данія має намір підняти виявлений біля "Північного потоку-2" об'єкт за участю оператора проєкту

Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

Кабмін призначив Загайного держсекретарем Мінветеранів і Вакуленко директором УЦОЯО

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА