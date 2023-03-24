Кабмін після дисциплінарного провадження звільнив заступника глави Держмитслужби Черкасського

Уряд України на засіданні в п'ятницю звільнив з посади заступника глави Державної митної служби Руслана Черкасського, повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у телеграмі.

Як повідомлялося, на початку лютого уряд звільнив в.о. глави Держмитслужби В'ячеслава Демченка та його першого заступника Олександра Щуцького, тоді як Черкасського не звільнили, але відсторонили від виконання обов'язків. Стосовно нього відкрили дисциплінарне провадження, яке потім було продовжено до 17 березня.

На звільненні Черкасського наполягав заступник голови парламентського комітету з питань фінансів, податкової та митної політики Ярослав Железняк, який стверджував, що Черкасський є "сірим кардиналом" Держмитслужби й нібито "відповідальним за контрабанду", а його підлеглі з ключових департаментів на початку лютого також пішли на лікарняний або у відпустку.

Очолювана Железняком тимчасова слідча комісія парламенту з питань економічної безпеки наприкінці лютого вирішила звернутися до Національного агентства з питань запобігання корупції щодо порушення Черкасським антикорупційного законодавства.