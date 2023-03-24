Ключовим інструментом вступної кампанії-2023 стає особистий електронний кабінет вступника - Міносвіти

У Міністерстві освіти і науки заявляють, що ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет абітурієнта.

"Важливими завданнями, які потрібно враховувати під час вступної кампанії цього року, є насамперед питання міграції, реінтеграції окупованих територій, відновлення та безпека під час проведення вступної кампанії. Тобто головне – людина і збереження людського потенціалу, зокрема через сприяння у поверненні молоді з-за кордону і з окупації до української системи цінностей. Це складні завдання, але з усіма ними ми впораємося", - цитує міністра Оксена Лісового пресслужба міністерства за результатами наради з керівним складом закладів фахової передвищої та вищої освіти.

Згідно з повідомленням, ключовим інструментом вступної кампанії 2023 року стає особистий електронний кабінет вступника, що надає можливість швидко й у зручному для вступника місці та часі в дистанційному режимі внести необхідні дані для подання заяв і на вступні випробування у закладі освіти, і на участь у конкурсному відборі, а також підтвердити свій вибір місця навчання.

Зазначається, що майбутні молодші бакалаври та бакалаври (магістри медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) складатимуть творчий конкурс на мистецькі та спортивні спеціальності, національний мультипредметний тест (НМТ) - на всі інші спеціальності.

Вступників до магістратури зараховуватимуть за результатами єдиного вступного іспиту (ЄВІ), який поєднує тест загальної навчальної компетентності та тест з іноземної мови (англійської, німецької, французької, іспанської на вибір вступника), для всіх спеціальностей та єдиного фахового вступного випробування (ЄФВВ) (на спеціальності галузей знань "Соціальні та поведінкові науки", "Управління та адміністрування", "Право", "Публічне управління та адміністрування", "Міжнародні відносини") чи фахового іспиту в закладі освіти для вступу на інші спеціальності.

"Також будуть збережені всі пільги та пільгові категорії, передбачені законами, зокрема для жителів тимчасово окупованих територій. Вступники, які зареєстровані та перебувають на ТОТ, зможуть пройти процедури вступної кампанії дистанційно за їхнім вибором та укласти договір про навчання впродовж трьох місяців після початку навчання", - йдеться в повідомленні.

Щодо застосування пільг для жителів територій активних бойових дій (територій можливих бойових дій), то його буде визначено в травні з урахуванням розвитку воєнно-політичної ситуації в Україні.