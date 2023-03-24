Зеленський взяв участь в урочистостях з нагоди річниці СБУ та нагородив працівників спецслужби

Президент України Володимир Зеленський узяв участь в урочистостях з нагоди 31-ї річниці Служби безпеки України та нагородив працівників спецслужби, повідомляє офіційний сайт президента.

"Звертаючись до присутніх генералів, офіцерів, сержантів і курсантів СБУ, глава держави відзначив подвиг і силу оновленої бойової Служби безпеки України", - йдеться в повідомленні на сайті президента в п'ятницю.

"Український народ прагнув мати таку Службу безпеки своєї держави, якою міг би пишатися, якій міг би бути щиро вдячним і завдяки якій міг би відчувати впевненість, що Україна буде захищена від усіх загроз, хоч би якими вони були", - наголосив Зеленський, слова якого наведено в повідомленні.

Президент зазначив, що час повномасштабної війни з РФ поставив СБУ в умови постійного бою за Україну й водночас жорсткого внутрішнього відбору та очищення.

Він подякував спецслужбовцям за те, що вони гарантують Україні міцний безпековий фундамент, частиною якого стали їхні успіхи в боях проти окупанта, у протистоянні внутрішньому ворогу, захисті держави від колаборантів. Як наголосив Зеленський, деталі багатьох завдань і бойових операцій СБУ можна буде розповісти лише згодом, після перемоги України.

Глава держави наголосив, що сьогодні свобода і незалежність нашої країни здобувається великою ціною, і українські герої, зокрема з лав СБУ, віддають свої життя, щоб Україна вистояла, і щоб Росія була розбита.

Присутні вшанували пам'ять усіх загиблих за Україну хвилиною мовчання.

Як повідомляється, Зеленський нагадав, що за час повномасштабної війни з РФ понад 500 працівників СБУ відзначені державними нагородами, зокрема шістьом присвоєно звання Героя України. Він зазначив, що Служба безпеки б’ється з ворогом на фронті - у найгарячіших точках, забезпечує кіберзахист країни, стабілізує ситуацію в деокупованих районах, дбає про те, щоб у жодній частині нашої держави ворога не мав результативних прислужників.

"Служба допомагає нам звільняти українців і українок із полону. Це велика робота. Разом працює велика команда. І Малюк, і Буданов, і Єрмак", - наголосив президент.

Глава держави відзначив усі підрозділи СБУ за потрібні для України результати. "Я вдячний за це вам усім. Від керівництва, від генерала Василя Васильовича Малюка до кожного з вас, до кожного працівника й працівниці Служби безпеки України. Дякую курсантам, які готуються приєднатися до вашої потужної професійної команди", - сказав він.

Зеленський вручив державні нагороди військовослужбовцям СБУ. Зокрема, він передав орден "Золота Зірка" рідним загиблого Героя України. Глава держави також вручив ордени Богдана Хмельницького III ступеня, "За мужність" II ступеня, "За мужність" III ступеня, Данила Галицького, медалі "За військову службу Україні" та "Захиснику Вітчизни".