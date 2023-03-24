Унаслідок агресії РФ в Україні задокументовано загибель понад 8 тис. цивільних, 14 тис. осіб дістали поранення - Місія ООН із прав людини

Унаслідок агресії РФ в Україні станом на 31 січня 2023 року задокументовано загибель понад 8 тис. цивільних, 14 тис. осіб дістали поранення, йдеться в новій доповіді Моніторингової місії ООН із прав людини в Україні про загальну ситуацію з правами людини в Україні за останні пів року.

"Війна призвела до колосальних втрат. Станом на цей тиждень ми задокументували, що понад 8 тис. цивільних осіб загинули, майже 14 тис. дістали поранення. Понад 90% стали жертвами ракетних ударів, через зброю вибухової дії або міни. Реальні цифри, на жаль, значно вищі", - заявила голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні (ММПЛУ) Матільда Богнер на пресконференції в Києві в п'ятницю.