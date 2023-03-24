Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

Україна здійснила гуманітарну акцію та передала РФ усіх тяжкопоранених окупантів, стан яких давав змогу транспортувати, захоплених у полон від початку широкомасштабного вторгнення, повідомляють у телеграм-каналі Координаційного штабу із поводження з військовополоненими в п'ятницю.

"Дотримуючись міжнародних зобов’язань, на виконання статей 109-114 Женевських конвенцій та за участі Міжнародного комітету Червоного Хреста, Україна в односторонньому порядку здійснила передачу важкопоранених та важкохворих полонених окупантів російській стороні. У цьому випадку йдеться не про обмін військовополоненими, а саме про репатріацію: повернення важкопоранених полонених без жодних умов, як це передбачає міжнародне гуманітарне право", - йдеться в повідомленні.

Про кількість переданих РФ тяжкопоранених окупантів при цьому не повідомляють.

Водночас у Координаційному штабі наголошують, що РФ досі утримує в заручниках тисячі українських громадян, зокрема тяжкохворих і поранених, цивільних, дітей і жінок, літніх людей, а також тих, хто потрапив у російський полон іще до початку широкомасштабного вторгнення.

"Усі ці категорії громадян згідно з міжнародним гуманітарним правом мали би бути повернуті Україні шляхом репатріації без жодних умов. Попри це Росія не лише продовжує утримувати в заручниках цивільних та некомбатантів, але й відмовляється допускати до місць їхнього утримання представників Міжнародного комітету Червоного Хреста, не забезпечує їх зв’язком з рідними, належним харчуванням, медичною допомогою, навмисно створюючи нелюдські умови перебування в неволі. Україна закликає світову спільноту посилювати тиск на державу-агресорку, аби змусити Росію дотримуватися міжнародного гуманітарного права та звільнити з полону всіх незаконно утримуваних громадян України", - наголошується в повідомленні.