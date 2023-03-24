Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 83 загиблих воїнів, повідомляє Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - повідомляють у телеграм-каналі міністерства в п'ятницю.

Як зазначається в повідомленні, передання тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.