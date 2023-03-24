Події

11:42 24.03.2023

Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників - Мінреінтеграції

1 хв читати
Україна повернула тіла ще 83 полеглих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 83 загиблих воїнів, повідомляє Мінреінтеграції.

"Сьогодні вдалося повернути додому тіла 83 загиблих українських військових. Передача тіл з тимчасово окупованих територій України відбулася за сприяння Офісу уповноваженого зі зниклих безвісти при Мінреінтеграції у співпраці з силовими структурами", - повідомляють у телеграм-каналі міністерства в п'ятницю.

Як зазначається в повідомленні, передання тіл загиблих здійснюється відповідно до норм Женевської конвенції.

 

Теги: #повернення #тіла #захисники

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

12:42 24.03.2023
Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

Україна повернула семеро дітей, примусово вивезених у жовтні 2022 року - Херсонська ОВА

19:56 14.03.2023
У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави - Ткаченко

У Почаївській Успенській лаврі розпочато процеси щодо повернення майна держави - Ткаченко

19:42 10.03.2023
США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

США передали Україні предмети культурної спадщини, вилучені під час спроби їх незаконного ввезення з Росії

19:02 06.03.2023
В Україну з тимчасово окупованих територій і з території РФ повернуто 307 українських дітей

В Україну з тимчасово окупованих територій і з території РФ повернуто 307 українських дітей

19:29 05.03.2023
Експрезидент Болсонару підтвердив намір повернутися до Бразилії в березні

Експрезидент Болсонару підтвердив намір повернутися до Бразилії в березні

11:50 03.03.2023
Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 17 загиблих захисників - Мінреінтеграції

16:19 02.03.2023
Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

Із полону вдалося звільнити 1756 військовослужбовців і 135 цивільних від початку повномасштабного вторгнення, повернули тіла 1409 захисників України - штаб

12:34 10.02.2023
Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

Україна повернула тіла ще 61 загиблого захисника - Мінреінтеграції

20:20 04.02.2023
Стан здоров'я звільнених українських військовополонених незадовільний, вони перебувають у лікарні

Стан здоров'я звільнених українських військовополонених незадовільний, вони перебувають у лікарні

20:19 04.02.2023
Із російського полону повернулися додому 1762 людини

Із російського полону повернулися додому 1762 людини

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

Кількість загиблих у Костянтинівці зросла до п'яти - ДСНС

СБУ: Заарештовано "приховані" активи дружини Медведчука на понад 440 млн грн

ОСТАННЄ

Ми перебуваємо на вирішальному етапі битви за Україну - Зеленський

Росіяни обстріляли Дніпровські плавні в Херсоні: одна людина загинула, одна поранена - ОВА

Ворог продовжить ракетно-бомбовий геноцид, ракетна загроза зберігається - голова Київської МВА

МЗС України ініціює санкції щодо румунської сенаторки, яка запропонувала приєднати до Румунії частину південного регіону України

Єдиний реєстр зброї запрацює через три місяці - глава МВС

Україна передала РФ усіх тяжкопоранених полонених поза процедурою обміну - Координаційний штаб

Український застосунок для оренди квартир bird запускають у Варшаві

СБУ затримала російських агентів, серед них - інженер-конструктор "Мотор Січ"

На куп'янському та лиманському напрямках за добу відбулося два бойових зіткнення, 64 окупантів убито

"Вагнерівці" здійснюють депортацію жителів Бахмуту, це черговий злочин РФ

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА