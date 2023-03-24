УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із біології

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з біології.

"Сьогодні ми пропонуємо потенційним учасникам НМТ виконати у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти 30 завдань із біології", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант є аналогічним до вступного тесту, проте інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ.

В УЦОЯО розповіли, що і під час проходження демонстраційного тесту, і на реальному тестуванні абітурієнти зможуть обирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді.

З демонстраційним тестом із біології можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської мови та з історії України.