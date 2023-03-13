Події

10:56 13.03.2023

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з історії України

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УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з історії України

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з історії України.

"Потенційні учасники можуть пройти тест в онлайновому середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що тест містить 30 завдань, на виконання яких відведено 60 хвилин, а зміст завдань відповідає програмі зовнішнього незалежного оцінювання з історії України (розділи 6-32) та охоплює теми, що стосуються подій другої половини XVI - початку XXI ст.

"І під час проходження демонстраційного тесту, і на реальному тестуванні ви зможете обирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримаєте результат тестування з цього предмета", - йдеться в повідомленні.

Із демонстраційним тестом з історії України можна ознайомитись за посиланням.

Як повідомлялося, основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в червні 2023 року, додаткова - у червні-липні.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник НМТ з української мови та математики.

Теги: #історія #україни #тестувальник

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