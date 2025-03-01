Події

07:43 01.03.2025

Війська РФ за добу втратили 1050 осіб та 107 од. техніки - Генштаб

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Сили оборони за добу ліквідували 1050 окупантів, 11 танків, 15 бронемашин, 61 артсистему, 128 БПЛА, а також 107 од. авто та спецтехніки, інформує Генштаб ЗСУ у фейсбуці ранком суботи.

"Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 01.03.25 орієнтовно склали особового складу ‒ близько 875610 (+1050) осіб, танків ‒ 10233 (+11) од, бойових броньованих машин ‒ 21249 (+15) од, артилерійських систем – 23908 (+61) од, РСЗВ – 1304 (+1) од, засоби ППО ‒ 1088 (+1) од, літаків – 370 (+0) од, гелікоптерів – 331 (+0) од, БПЛА оперативно-тактичного рівня – 27402 (+128), крилаті ракети ‒ 3085 (+0), кораблі/катери ‒ 28 (+0) од, підводні човни - 1 (+0) од, автомобільної техніки та автоцистерн – 39101 (+107) од, спеціальна техніка ‒ 3763 (+0)", - сказано в повідомленні.

Дані уточнюються.

Джерело: https://www.facebook.com/GeneralStaff.ua/posts/pfbid02K4BuQqQBdRF9zKZ5WmNnt5NyXA4Hx6Rw1bcAUZitjw1tv3ANm8VR8LqrBMXoBVxtl

Теги: #україни #генштаб #втрати #рф

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