Інтерфакс-Україна

Події

12:57 19.03.2025

Президент Фінляндії: Зараз ми перед вибором між двома різними світами - Ялта або Гельсінкі

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Президент Фінляндії: Зараз ми перед вибором між двома різними світами - Ялта або Гельсінкі

Президент Фінляндської Республіки Александр Стубб вважає, що зараз світ переживає “переломний момент”.

“Бувають моменти, коли ти розумієш, що світ переживає переломний момент. Прямо зараз ми стоїмо перед одним з таких моментів або вибором між двома різними світами. Ялта або Гельсінкі. Іншими словами, сфери впливу або рівні права та обов'язки для всіх держав. І мені завжди доводиться підкреслювати, що Ялта - українська”, - сказав він на спільній з українським колегою Володимиром Зеленським пресконференції у Президентському палаці в Гельсінкі.

Президент наголосив, що принципи міжнародного права і європейського безпекового порядку не змінилися, і “не потрібно починати їх змінювати”.

“Незалежність, суверенітет і територіальна цілісність - це принципи Статуту ООН і Гельсінської хартії. Ми повинні працювати над досягненням справедливого і сталого миру в Україні на основі цих принципів. Єдине рішення полягає в тому, щоб Росія припинила свою агресивну війну в Україні”, - заявив Стубб.

Теги: #стубб #історія #перелом

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