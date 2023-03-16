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10:48 16.03.2023

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із фізики

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УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із фізики

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) із фізики.

"Відсьогодні потенційні учасники НМТ, які планують вибрати третім предметом фізику, можуть виконати 20 завдань з цього предмета у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зауважимо, що інтерфейс запропонованого онлайнового тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що для тих учасників, які мають повільний інтернет або не мають можливості працювати протягом 60 хвилин за комп'ютером, демонстраційний варіант тесту доступний у файловому форматі.

"Під час реального тестування у вас буде змога користуватися довідковими матеріалами (формулами), тож і тепер рекомендуємо працювати над завданням з опертям на них", - ідеться в повідомленні.

З демонстраційним тестом із фізики можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в червні 2023 року, додаткова - у червні-липні.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики та історії України.

Теги: #фізика #нмт #тестувальник

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