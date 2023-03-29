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14:24 29.03.2023

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із німецької мови

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УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ із німецької мови

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з німецької мови.

"Фахівці УЦОЯО продовжують готувати демонстраційні варіанти тестів НМТ з іноземних мов. Відсьогодні потенційні учасники тестування, які планують вибрати для складання німецьку мову, можуть виконати 32 завдання з цього предмета у спеціальному онлайн-середовищі Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти", - йдеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їх виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту.

І під час проходження демонстраційного тесту, і на реальному тестуванні абітурієнти можуть обирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді.

З демонстраційним тестом із німецької мови можна ознайомитися за посиланням.

Як повідомлялося, основна сесія НМТ відбуватиметься з 5 до 23 червня 2023 року, а додаткова відбудеться 11-24 липня.

Раніше УЦОЯО оприлюднив демонстраційні онлайн-тестувальники НМТ з української мови, математики, фізики, англійської мови, біології, хімії та з історії України.

Теги: #німецькі #тестувальник

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