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09:02 06.03.2023

УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з математики

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УЦОЯО представив онлайн-тестувальник НМТ з математики

Український центр оцінювання якості освіти (УЦОЯО) оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики.

"Онлайновий НМТ з математики доступний на сайті Львівського регіонального центру оцінювання якості освіти. Зауважте, що інтерфейс запропонованого тестувальника відрізняється від того, який буде на реальному НМТ, однак за структурою, типами завдань, тривалістю їхнього виконання демонстраційний варіант аналогічний до вступного тесту", - ідеться в повідомленні пресслужби УЦОЯО.

Зазначається, що під час реального тестування абітурієнти матимуть можливість користуватися довідковими матеріалами (формулами).

"Як під час проходження демонстраційного тесту, так і на реальному тестуванні ви зможете обирати послідовність виконання завдань, за потреби повертатися до того чи іншого завдання, змінювати варіант відповіді, а після завершення роботи отримаєте результат тестування з цього предмета", - йдеться в повідомленні.

З демонстраційним тестом з української мови можна ознайомитись за посиланням. 

Як повідомлялося, основна сесія національного мультипредметного тесту відбуватиметься в червні 2023 року, додаткова - у червні-липні.

28 лютого УЦОЯО оприлюднив демонстраційний онлайн-тестувальник НМТ з української мови.

Теги: #математика #нмт #тестувальник

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