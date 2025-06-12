Інтерфакс-Україна
Події
15:03 12.06.2025

Для подолання мінімального прохідного балу НМТ з математики потрібно знати предмет на рівні 7 класу - директорка УЦОЯО

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Для подолання мінімального прохідного балу НМТ з математики потрібно знати предмет на рівні 7 класу - директорка УЦОЯО

Директорка Українського центру оцінювання якості освіти (УЦОЯО) Тетяна Вакуленко заявляє, що для подолання мінімального прохідного балу з національного мультипредметного тесту (НМТ) з математики потрібно знати предмет на рівні 7-го класу.

"Як і завжди, будь-який тест розрахований на різного рівня підготовку вступників. Відтак, у тесті НМТ є як складні завдання для найбільш підготовлених вступників, так і дуже легкі завдання для тих вступників, які ще не мають достатньої підготовки з математики. 5-7 балів з 32 - це та кількість, якої достатньо для подолання порогового балу, - можна набрати, знаючи математику на рівні до 7-го класу включно", - сказала вона в ефірі національного телемарафону в четвер.

Вакуленко також зазначила, що міжнародна практика показує, що саме результати тестів з математики і мови найкраще передбачають, хто з вступників буде найкраще навчатися у вишах.

"Мінімальні бали потрібно набрати абсолютно кожному і кожній, оскільки мінімальні бали свідчать про те, що людина готова здобувати вищу освіту. Вища освіта - це не лише про професійні здатності, вища освіта - це про загальний рівень спроможності функціонувати в суспільстві. І математика на базовому рівні надзвичайно важлива", - додала вона.

Раніше УЦОЯО спростовував інформацію із соціальних мереж про складність і "відірваність від реальності" НМТ з математики.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбуватимуться протягом 14 травня - 25 червня; додаткові - 14-25 липня.

Теги: #уцояо #нмт #математика

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