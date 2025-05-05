Інтерфакс-Україна
Події
09:40 05.05.2025

В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

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В KSE поскаржилися на відмову Міносвіти в дозволі переводити студентів-бюджетників на спеціальність "математика" через бюрократію

В Київській школі економіки (KSE) поскаржилися на відмову Міністерства освіти і науки в дозволі переводити студентів-бюджетників зі спеціальностей економіка та програмна інженерія на математику через бюрократичні перепони. 

"Це буде довгий і емоційний пост. Я розумію, що десь перегибаю, але це свідомо. Бо я злий. На Департамент вищої освіти Міністерство освіти і науки України, який своїми діями вбиває математику", - написав академічний директор з бакалаврської освіти KSE, професор Георгій Шевченко в мережі Facebook.

Зокрема, він зазначив, що в Україні ніхто не хоче вчити математику чи фізику, при тому, що вступити на бюджет і навчатися безкоштовно не є проблемою, а місця державного замовлення не заповнюються. 

"Це не лише наша проблема. У всьому світі теж падає інтерес до фундаментальних наук. Але що роблять там? Вкладають у ці напрямки ще більше. Розуміють: немає STEM — немає технологій, немає конкурентної економіки, немає оборони. Ми в KSE це також розуміємо. Тому й відкрили півтора роки тому програму з прикладної математики незважаючи на те, що на неї подало лише сім студентів. Наймаємо викладачів із найкращих університетів, ведемо дослідження, розробляємо сучасні курси. Програму робимо такою, що попит зростає: минулого року на неї вступило вже втричі більше вступників. Навіть ті, хто вступив на інші спеціальності, хочуть перейти до нас. Але їм не дають", - розповів він.

За його словами, три студенти-бюджетники захотіли перевестися на прикладну математику, але на запит KSE Міносвіти надало відмову.

"Чому? Бо, цитую: "Міністерство керується Конституцією та законами України". І одразу посилається на постанову Кабміну… А в тій Конституції, яку читав я, написано, що кожен має право на освіту. Але департамент вищої освіти це право в наших студентів відібрав, не дозволивши їм вчитися там, де їм цікаво. Навіть якщо це рішення відповідає букві закону, воно, як на мене, не відповідає принципу верховенства права. І воно, повторюся, ставить підніжку математичній освіті, яка й так кульгає", - поскаржився Шевченко.

У зв'язку з цим він заявив, що незважаючи на відмову міністерства, KSE переведе цих студентів на контракт і дасть їм грант на навчання. 

В свою чергу, президент Київської школи економіки (KSE) Тимофій Милованов підтвердив, що Міносвіти заборонив KSE переводити бюджетників з спеціальностей економіка та програмна інженерія на математику. 

"Коли бюрократія перемагає здоровий глузд, країна втрачає майбутнє", - написав він в мережі Facebook і додав, що де-юре в Міносвіти праві, а по суті, для розвитку країни це рішення не є правильним.

Теги: #kse #відмова #міносвіти #студенти #математика

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