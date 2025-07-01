Інтерфакс-Україна
Події
13:27 01.07.2025

Найчастіше учасники НМТ-2025 набирають 200 балів з математики - Міносвіти

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Найчастіше учасники НМТ-2025 набирають 200 балів з математики - Міносвіти

Міністерство освіти і науки заявляє, що за результатами 13 із 17 основних сесій національного мультипредметного тесту (НМТ) найчастіше учасники набирали 200 балів з математики.

"На сьогодні найбільша кількість 200-бальників — з математики: таких учасників уже 1163. На другому місці англійська мова — 765 максимальних результатів; на третьому — українська мова, де 658 учасників отримали 200 балів. Усього 2414 вступників склали хоча б один предмет на 200 балів. З них 250 склали два предмети на максимальний бал, 31 учасник — три предмети, а троє мають 200 балів із чотирьох предметів", - йдеться у повідомленні міністерства на основі результатів 13 із 17 основних сесій НМТ.

Відзначається, що статистика тих, хто не склав математику, нині становить 11,7%, а торік цей показник був вищим — 14%. 

Водночас серед вибіркових предметів найскладнішими виявилися фізика — 10% учасників не впоралися, хімія — 6% та іспанська мова — 4,5% учасників не подолали порогового балу.

"Ті, хто не подолав поріг НМТ із деяких предметів, зберігають можливість вступити до закладів фахової передвищої та професійної освіти. Україна потребує механіків, будівельників, фахівців з агросфери, молодшого медичного персоналу — саме такі напрями є перспективними на ринку праці та ключовими для відновлення країни", - підкреслили в Міносвіти.

Як повідомлялося, у 2025 році НМТ включає тестування з обов'язкових навчальних предметів: "українська мова", "математика", "історія України" та навчального предмета за вибором ("іноземна мова", "біологія", "географія", "фізика", "хімія", "українська література"). НМТ з історії України охоплюватиме весь курс історії з найдавніших часів до сьогодення. Тестування відбуватиметься під час основних і додаткових сесій. Основні відбулися протягом 14 травня - 25 червня; додаткові пройдуть 14-25 липня.

Раніше УЦОЯО спростовував поширену в соціальних мережах інформацію про зміст НМТ з історії України, про складність і "відірваності від реальності" НМТ з математики, про надмірну складність НМТ з англійської мови, а також заявив, що жодна з добірок тестових завдань НМТ з англійської мови не містить запитань IELTS чи інших міжнародних тестів.

Теги: #нмт #математика #міносвіти

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