КНДР повідомила про випробування підводного безпілотника, здатного проводити ядерні атаки

Північна Корея провела випробування нової моделі підводного безпілотника, здатного нести ядерну боєголовку, повідомляє південнокорейське агентство "Ренхап" із посиланням на північнокорейські офіційні ЗМІ.

"КНДР повідомляє, що провела випробування нової безпілотної системи підводної ядерної зброї та навчання з використання крилатих ракет", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що йдеться про запуск 23 березня "безпілотника для здійснення підводних ядерних атак". Під час навчань він використовував неядерну, "навчальну", боєголовку, зазначають сеульські ЗМІ.

"Безпілотник курсував овальною траєкторією (...) на глибині 80-150 метрів у Східному морі Кореї (Японське море - ІФ-У) протягом 59 годин і 12 хвилин", - наголошується в повідомленні.

Крім того, як зазначає "Ренхап", 22 березня КНДР здійснила пуски крилатих ракет, оснащених "тестовими боєголовками, що симулюють ядерні боєголовки".