Події

01:41 24.03.2023

У четвер окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

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У четвер окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Протягом четверга окупанти здійснили обстріл території Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад, зафіксовано 68 прильотів, повідомляє Сумська ОВА.

Ворог обстріляв із мінометів Новослобідську громаду, 2 прильоти.

Білопільська громада була обстріляна з гранатометів: АГС – 29 пострілів та ЗПГ – 16 пострілів.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів – 6 хв та з РСЗВ – 10 прильотів.

Зі ствольної артилерії ворог обстріляв Глухівську громаду, зафіксовано 5 прильотів.

Внаслідок обстрілів жертв та руйнувань немає.

 

 

Теги: #обстріли #сумська_область

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