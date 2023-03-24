У четвер окупанти обстріляли 4 громади – Сумська ОВА

Протягом четверга окупанти здійснили обстріл території Новослобідської, Білопільської, Великописарівської та Глухівської громад, зафіксовано 68 прильотів, повідомляє Сумська ОВА.

Ворог обстріляв із мінометів Новослобідську громаду, 2 прильоти.

Білопільська громада була обстріляна з гранатометів: АГС – 29 пострілів та ЗПГ – 16 пострілів.

Великописарівську громаду окупанти обстріляли з мінометів – 6 хв та з РСЗВ – 10 прильотів.

Зі ствольної артилерії ворог обстріляв Глухівську громаду, зафіксовано 5 прильотів.

Внаслідок обстрілів жертв та руйнувань немає.