Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський особливо подякував усім залученим до процесу розмінування в Херсонській області.

"Особливо хочу подякувати кожному й кожній, хто залучений до розмінування. Це приємно бачити, коли очищені від російських мін і снарядів поля Херсонщини знову обробляються, знову живуть. Звичайно, зараз таких земель іще небагато, і роботи для наших саперів та піротехніків іще вистачає... Але я впевнений, що ми очистимо нашу землю від усіх смертоносних проявів Росії", - сказав він у відеозверненні в четвер.

За його словами, "на вільній території Херсонщини понад 50 сіл майже повністю зруйновані окупантом. Іноді понад 90% будівель у селах розбиті. Але навіть у такі села люди повертаються, і це доказ, що життя все одно перемагає".

"Сьогодні був в одному із найбільших таких сіл – Посад-Покровському. Колись одному з найбільших, до вторгнення Росії. І зробимо все, щоб це село знову було серед найбільших – зробимо все для відбудови наших територій. Я вдячний усім, хто допомагає відновлювати нормальність життя після російського зла", - сказав Зеленський.