У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

Унаслідок обстрілу Нікополя в четвер постраждав 73-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"73-річний чоловік постраждав сьогодні через ворожий обстріл Нікополя. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По місту ворог ударив із безпілотника тричі за день", - написав Лисак у телеграмі в четвер увечері.

За його словами, крім Нікополя під прицілом російської армії були також Червоногригорівська та Мирівська громади на Нікопольщині.

"Агресор гатив із важкої артилерії. Наслідки атак по району зараз уточнюють рятувальники", - підсумував він.