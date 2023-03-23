Події

20:45 23.03.2023

У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

1 хв читати
У Нікополі внаслідок ворожого обстрілу постраждав 73-річний чоловік

Унаслідок обстрілу Нікополя в четвер постраждав 73-річний чоловік, повідомив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

"73-річний чоловік постраждав сьогодні через ворожий обстріл Нікополя. Його госпіталізували в стані середньої тяжкості. По місту ворог ударив із безпілотника тричі за день", - написав Лисак у телеграмі в четвер увечері.

За його словами, крім Нікополя під прицілом російської армії були також Червоногригорівська та Мирівська громади на Нікопольщині.

"Агресор гатив із важкої артилерії. Наслідки атак по району зараз уточнюють рятувальники", - підсумував він.

 

Теги: #дніпропетровщина #постраждалі #обстріл

ЩЕ ЗА ТЕМОЮ

17:34 23.03.2023
Росіяни обстріляли Берислав - пошкоджено адмінбудівлі, попередньо, без жертв

Росіяни обстріляли Берислав - пошкоджено адмінбудівлі, попередньо, без жертв

09:41 23.03.2023
Російські окупанти 11 разів обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула

Російські окупанти 11 разів обстріляли Херсонську громаду, одна людина загинула

08:51 23.03.2023
На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки, постраждалих немає

На Харківщині в результаті обстрілів пошкоджено храм і житлові будинки, постраждалих немає

00:28 23.03.2023
Окупанти обстріляли прикордоння у Чернігівській області - ОК "Північ"

Окупанти обстріляли прикордоння у Чернігівській області - ОК "Північ"

21:11 22.03.2023
Окупанти обстріляли прикордонне с.Архипівка Чернігівської області

Окупанти обстріляли прикордонне с.Архипівка Чернігівської області

09:04 22.03.2023
Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

Окупанти обстріляли три райони Харківщини, постраждалих серед мирного населення не зафіксовано

08:52 22.03.2023
У Хмельницькій області ППО знищила всі "Шахеди"

У Хмельницькій області ППО знищила всі "Шахеди"

07:40 22.03.2023
Окупанти вкотре атакували Нікопольський район, без втрат, наслідки уточнюються

Окупанти вкотре атакували Нікопольський район, без втрат, наслідки уточнюються

21:30 21.03.2023
Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

Окупанти обстріляли прикордонні села Порохонь і Студенок Сумської області

20:19 21.03.2023
Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

Росіяни з артилерії обстріляли кладовище в Бериславському районі

РЕКЛАМА

ВАЖЛИВЕ

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

Лідери ЄС вітають домовленості терміново поставити Україні боєприпаси і, якщо знадобиться, ракети - висновки саміту

ОСТАННЄ

Відкриття представництва МКС в Україні дасть змогу міжнародній юстиції бути активнішою - Зеленський

Приємно, коли очищені від мін поля Херсонщини знову обробляються - Зеленський

В ОДЕСІ ЧУТИ ВИБУХИ - ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛИ

Парламент Швеції дозволив уряду відправити Україні Archer, Leopard2 та боєприпаси

Зеленський на засіданні Євроради назвав п'ять основних причин затягування війни

У Генштабі спростували повідомлення про нібито вихід окупантів із Нової Каховки: загарбники досі тимчасово перебувають у населеному пункті

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна планується, в організації задіяні ОП і МЗС - Подоляк

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

Шмигаль провів нараду щодо швидкого відновлення південних областей

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА