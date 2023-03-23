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20:05 23.03.2023

Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна планується, в організації задіяні ОП і МЗС - Подоляк

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Розмова Зеленського і Сі Цзіньпіна планується, в організації задіяні ОП і МЗС - Подоляк

Розмову президента України Володимира Зеленського та лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіна заплановано, до її організації залучені Офіс президента і МЗС, розповів радник глави ОП Михайло Подоляк.

"У планах (розмова - ІФ-У) є. Організаційно займаються і Офіс президента, і МЗС - і Єрмак, і Кулеба. Ініціативно ми пропонуємо, тому що крім президента Зеленського сьогодні пояснити наслідки неправильної фіналізації війни практично нікому, адже президент доволі чітко розставляє всі акценти й серед наших партнерів, і, зокрема, серед нейтральних країн", - сказав Подоляк в ефірі телемарафону.

Водночас, як зазначив радник глави Офісу президента, в організації переговорів двох лідерів є певні складнощі, пов'язані з відсутністю в Китаю наразі чіткої позиції щодо ступеня своєї участі в урегулюванні воєнних питань між Україною та РФ.

"Це досить складно. Є питання того, що Китай іще не знайшов свого нового політичного місця. Тобто, чи хоче він на себе взяти питання врегулювання між Росією та Україною, чи все-таки він буде обережно стояти осторонь. Як я розумію, Китай іще для себе цього не з'ясував", - сказав він.

Коментуючи переговори Сі Цзіньпіна та російського президента Володимира Путіна, що відбулися в Москві 21-22 березня, Подоляк наголосив, що розмови про Україну, про війну РФ в Україні та китайський мирний план по суті в них не відбулося.

"Немає чіткої фіксації, що вони ухвалили рішення йти за планом Китаю, що потрібно припинити вогонь або примусити Україну сісти за переговори. Немає даних і про те, що Китай і Росія обговорювали військову складову щодо можливості Китаю допомагати РФ зброєю. Всі ці переговори були присвячені економіці", - резюмував радник глави ОП.

Теги: #президент #китай #розмова #організація

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