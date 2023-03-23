Події

19:52 23.03.2023

Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

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Іспанія відправить перші шість танків Leopard наприкінці наступного тижня

Іспанія відправить Україні перші 6 танків Leopard наприкінці наступного тижня, повідомило Міністерство оборони Іспанії у твіттері.

Мікроблог супроводжується фото відвідування міністром оборони Іспанії Маргаритою Роблес військового заводу Santa Bárbara в Алькала-де-Гуадайра.

"Роблес спостерігає за закінченням доопрацювання 6 танків "Леопард" для України та дякує "за роботу в рекордно короткі терміни", що дасть змогу надіслати перші з них наприкінці наступного тижня", - ідеться у твіті міноборони Іспанії в четвер.

Як зазначається, робота виконується в рекордні терміни.

 

 

 

Теги: #танки #іспанія

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