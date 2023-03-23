Події

19:17 23.03.2023

Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

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Зеленський подякував Фінляндії за новий пакет оборонної підтримки

Президент України Володимир Зеленський подякував президентові та уряду Фінляндії за затвердження нового пакета оборонної підтримки.

"Дякую президенту Нііністьо та уряду Фінляндії за затвердження 14-го пакета оборонної підтримки України на €161 млн. Важка зброя, боєприпаси й танки для розмінування – дієвий внесок у досягнення нашої спільної перемоги! Цінуємо непохитну солідарність Фінляндії з Україною", - написав він у четвер у твіттері.

 

Теги: #допомога #фінляндія #зеленський

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