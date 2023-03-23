ЄС і надалі надаватиме Україні політичну, економічну, військову підтримку стільки, скільки буде потрібно

Лідери Європейського Союзу заявляють, що і надалі повністю підтримуватимуть Україну, надаючи політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну допомогу стільки, скільки буде потрібно.

Про це йдеться у висновках щодо України, ухвалених у рамках засідання Європейської ради, що відбувається в четвер у Брюсселі.

"Європейський Союз твердо і повністю підтримує Україну і надалі надаватиме сильну політичну, економічну, військову, фінансову та гуманітарну підтримку Україні та її народові стільки, скільки буде потрібно. Європейський Союз і держави-члени активізують свої зусилля, щоб допомогти задовольнити нагальні військові та оборонні потреби України", - наголошено в документі.

Крім того, у висновках ідеться про те, що Європейський Союз, як і раніше, відданий підтримці відновлення і реконструкції України в координації з міжнародними партнерами. "У цьому контексті Європейська рада знову заявляє про повну підтримку ЄС створення міжнародного механізму для реєстрації шкоди, завданої Росією. Разом із партнерами Європейський Союз продовжить нарощувати роботу з використання заморожених і знерухомлених активів Росії для відновлення України та з метою компенсації шкоди відповідно до законодавства ЄС і міжнародного права", - наголошується в тексті.

Лідери ЄС також привітали прихильність і зусилля України щодо проведення реформ і наголосили на важливості процесу вступу України до ЄС відповідно до його більш ранніх висновків, зокрема висновків від 23-24 червня 2022 року.