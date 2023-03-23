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18:03 23.03.2023

Україна та МКС підписали угоду про створення офісу суду в Україні

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Україна та МКС підписали угоду про створення офісу суду в Україні

Генеральний прокурор України Андрій Костін і секретар Міжнародного кримінального суду (МКС) Пітер Льюїс (Peter Lewis) підписали Угоду про співпрацю щодо створення офісу МКС в Україні, повідомляє пресслужба суду.

Генеральний прокурор, підписавши угоду від імені України, заявив: "Твердо вірю, що відкриття офісу МКС в Україні знаменує собою початок нової глави в нашій тісній співпраці із судом. Це лише початок, вагомий початок. Переконаний, ми не зупинимося, допоки всі винні в міжнародних злочинах, скоєних проти України, не будуть притягнуті до відповідальності, незалежно від їхньої політичної чи військової позиції".

У свою чергу Льюїс подякував за "співробітництво, підтримку і допомогу, які ми отримали від уряду України, і висловив сподівання на зміцнення співпраці в майбутньому".

МКС має офіс при Організації Об'єднаних Націй у Нью-Йорку та сім відділень: у Кіншасі та Буніа (Демократична Республіка Конго), Кампалі (Уганда), Бангі (Центральноафриканська Республіка); Абіджані (Кот-д'Івуар); Тбілісі (Грузія) та Бамако (Малі).

Теги: #мкс #україна #представництво

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