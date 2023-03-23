Глава МАГАТЕ припинив переговори щодо створення зони безпеки біля ЗАЕС - іноземні ЗМІ

Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) відмовилося від ідеї створити демілітаризовану зону навколо Запорізької АЕС, повідомило німецьке видання Deutsche Welle (DW) з посиланням на главу агентства Рафаеля Гроссі.

"Ми чудово розуміємо, яких додаткових складнощів це (створення зони - DW) завдасть, особливо в зоні активних бойових дій. Надзвичайно важко буде здійснювати процес верифікації - на відстані більше ніж однієї милі від демілітаризованої зони територія буде надзвичайно мілітаризованою. Тому ми більше не розглядаємо це", - заявив Гроссі, слова якого наводяться в повідомленні DW.

При цьому він зазначив, що переговори щодо створення демілітаризованої зони тривали вісім місяців.

"Я дійшов висновку, що територіальне питання з різних причин для України може також розглядатися як легітимізація російської присутності", - пояснив Гроссі причини зупинення переговорів.

Як повідомлялося, раніше глава Міненерго України Герман Галущенко зазначав, що Україна і Росія по-різному розуміють умови створення зони безпеки на ЗАЕС. За його словами, РФ вважає, що для цього достатньо військових замінити росгвардією. Україна наполягає на повній демілітаризації ЗАЕС і Енергодара, виведенні військових і представників "Росатома".

Водночас президент НАЕК "Енергоатом" Петро Котін вважає, що домовитися з РФ про створення такої захисної зони нереально, а вирішенням питання стане звільнення станції ЗСУ.

Створення зони безпеки на ЗАЕС було ініціативою МАГАТЕ, але переговори з цього питання безрезультатно тривають уже кілька місяців. Водночас із вересня на ЗАЕС присутня постійна місія агентства.

На початку березня поточного року Гроссі заявив Раді керівників агентства, що активізував консультації на тему створення зони безпеки навколо Запорізької АЕС.