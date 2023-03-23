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17:14 23.03.2023

Четверо з п'яти українців підтримують вступ України до НАТО - опитування

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Четверо з п'яти українців підтримують вступ України до НАТО - опитування

Українці висловлюють рекордну підтримку членства країни в Північноатлантичному альянсі - його підтримують 82% українців, свідчать результати опитування, проведеного Соціологічною групою "Рейтинг", які були оприлюднені в четвер.

Згідно з результатами опитування, поточний рівень підтримки вступу України до НАТО на 10% більший порівняно з опитуванням у червні 2022 року і на 23% - порівняно з даними за квітень 2022 року.

При цьому 91% українців схвально оцінюють діяльність президента Володимира Зеленського, а 97% громадян вірять у перемогу у війні з Росією. 74% вважають, що Україна збереже всі території в межах своїх міжнародно визнаних кордонів станом на 1991 рік.

Понад половина (54%) українців вважають, що рішення про відбудову мають ухвалювати жителі зруйнованих міст і селищ, тоді як 37% виступають за те, щоб ці рішення ухвалювали органи місцевої влади.

Водночас абсолютна більшість респондентів заявили, що саме Росія має заплатити за післявоєнну відбудову України - 89% зазначили, що відновлення пошкодженої інфраструктури має фінансуватися коштом конфіскованих російських активів або репарацій.

Опитування проводила Соціологічна група "Рейтинг" на замовлення Центру аналізу та соціологічних досліджень Міжнародного республіканського інституту в усій Україні (за винятком окупованих територій Криму, Донецької та Луганської областей) у період з 1 по 5 лютого 2023 року методом телефонного інтерв'ю з використанням комп'ютера (CATI) на основі випадкової вибірки номерів мобільних телефонів.

Загалом було опитано 2 тис. жителів України віком 18 років і старше.  До вибірки не включено громадян, які наразі перебувають за межами України. Отримані дані опитування зважені за регіональними та віковими показниками з використанням даних Державної служби статистики України на 1 січня 2021 року. Похибка репрезентативності дослідження з довірчою імовірністю 0,95 не перевищує 2.0%.

Теги: #нато #опитування

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