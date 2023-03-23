Погрози високопоставлених представників РФ на адресу МКС неприйнятні - Боррель

Високий представник Європейського Союзу з питань зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель виступив із заявою, в якій від імені ЄС засудив незаконні погрози високопоставленого представника Росії застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду, назвавши їх неприйнятними.

Текст заяви поширила в четвер у Брюсселі Зовнішня дипломатична служба ЄС.

"Європейський Союз засуджує незаконну погрозу з боку високопоставленого представника Росії (як відомо, з такими заявами виступив перший заступник Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв – ІФ-У) застосувати силу проти Міжнародного кримінального суду (МКС) і країни його розміщення - Нідерландів. Він також висловлює жаль щодо заходів, оголошених Росією проти прокурора і суддів МКС, причетних до видачі ордерів на арешт російських представників", - зазначено в заяві.

У зв'язку з цим Боррель констатував, що ЄС "підтверджує свою повну підтримку МКС". "Будь-які заходи у відповідь щодо осіб, причетних до роботи МКС, неприйнятні. Очолюючи боротьбу з безкарністю, МКС повинен мати можливість працювати незалежно та неупереджено", - переконані в ЄС.

Крім того, високий представник зазначив, що ЄС, "як і раніше, вступає за захист суду від будь-якого зовнішнього втручання, спрямованого на перешкоджання здійсненню правосуддя і підрив міжнародної системи кримінального правосуддя". "ЄС продовжить виступати за універсальність Римського статуту і запропонує всім державам, які ще не зробили цього, розглянути питання про приєднання до МКС, щоб покласти край безкарності за найтяжчі злочини", - наголошується в заяві.