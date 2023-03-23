Окупанти збільшили угруповання носіїв "Калібрів" у Чорному морі до чотирьох - ОК "Південь"

Російські окупанти майже вдвічі збільшили угруповання кораблів, які перебувають у Чорному морі на бойовому чергуванні в четвер, зокрема вивели ще один носій крилатих ракет "Калібр", повідомляють на сторінці Оперативного командування "Південь" у фейсбуці.

"Під час ранкової повітряної тривоги ворог збільшив кількість ракетоносіїв у Чорному морі. Наразі серед корабельного угруповання у 15 одиниць 2 надводних і 2 підводних ракетоносіїв, загальний залп яких може сягати 24 "Калібрів", - ідеться в повідомленні.

Уранці в четвер на бойовому чергуванні в Чорному морі перебували вісім ворожих кораблів, із них три носії крилатих ракет "Калібр" загальним залпом у 20 ракет.

"Пріоритети ворога – об’єкти критичної та військової інфраструктури, логістичні й транспортні об’єкти. Загроза ракетних ударів залишається надзвичайно високою. Не нехтуйте сигналами повітряної тривоги, оперативно переходьте в укриття", - закликали в ОК "Південь".

Як повідомлялося, 20 березня окупанти прибрали всі носії "Калібрів" із чергування в акваторії Чорного моря, наступного дня їх також не було.

20 березня Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомило, що внаслідок вибуху в тимчасово окупованому м. Джанкой в Автономній Республіці Крим було знищено крилаті ракети "Калібр НК" російських загарбників під час їх транспортування залізницею.

"Калібр НК" - ракети, призначені для пусків із надводних кораблів російського Чорноморського флоту. Дальність ураження таких ракет - понад 2 500 км по наземних цілях і понад 375 км по морських.