ДБР повідомило про підозру т.зв. судді "верховного суду ДНР", яка заборонила все українське на окупованій території

Державне бюро розслідувань (ДБР) повідомило про підозру так званій судді "Верховного суду ДНР", яка ухвалила низку незаконних рішень щодо заборони на території псевдореспубліки українських видань та організацій, повідомляє ДБР.

"Працівники ДБР заочно повідомили про підозру у державній зраді судді одного з міських районних судів Донецької області. За її участі так званий "Верховний суд ДНР" визнав екстремістськими низку українських видань та громадських організацій", - йдеться в повідомленні Бюро в телеграм-каналі в четвер.

За інформацією ДБР, встановлено, що суддя від самого початку захоплення частини Донецької області підтримувала "рускій мір".

"У 2016 році жінка обійняла посаду судді у "Верховному суді ДНР", а вже у 2020 році вона увійшла до складу судової палати в цивільних справах верховного суду псевдореспубліки. Екссуддя ухвалила низку незаконних рішень щодо громадян України, які перебувають на тимчасово окупованій території Донецької області", - зазначено в повідомленні.

У ДБР зазначають, що підозрювана, перебуваючи у складі колегії суддів "Верховного суду ДНР", ухвалила рішення щодо визнання екстремістськими та заборони на території псевдореспубліки українських громадських організацій, україномовних видань, книжок і брошур, зокрема релігійних.

Колишня суддя підозрюється в державній зраді та участі в терористичній організації (ч. 1 ст. 111, ч. 1 ст. 258-3 КК України). Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 15 років із конфіскацією майна.