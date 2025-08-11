Бойовик "ДНР" заочно отримав максимальний термін ув'язнення за зґвалтування жінки під час окупації Харківщини

Суд визнав винним у жорстокому поводженні з цивільним населенням (ч. 1 ст. 438 КК України) 20-річного бойовика "ДНР", який під час окупації частини Харківської області зґвалтував місцеву мешканку.

"Йому призначено максимальне покарання за вказаною статтею — 12 років позбавлення волі... Оскільки засуджений наразі переховується на тимчасово окупованій території України, вирок ухвалено in absentia. Вживаються заходи для реалізації правових механізмів, які дозволять притягнути його до реального відбування покарання", - повідомляє пресслужба Харківської облпрокуратури.

За словами речника УСБУ в Харківській області Владислава Абдули, йдеться про уродженця Донецька Максима Лянченка, який ще до початку повномасштабного вторгнення долучився до незаконних збройних формувань так званої ДНР.

Як було встановлено, наприкінці квітня 2022 року, під час окупації один із населених пунктів Харківського району Лянченко увірвався на територію домоволодіння, де проживала молода жінка разом із родиною. Погрожуючи зброєю, він намагався схилити жінку до статевого акту, а отримавши відмову, почав бити її, стріляти поруч з нею з автомату та зґвалтував її. Лянченко пригрозив, що якщо потерпіла комусь розповість про нього, він знайде її та вб’є, а після цього залишив будинок.