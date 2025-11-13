Інтерфакс-Україна
Події
12:38 13.11.2025

Правоохоронці спільно з колегами з Литви затримали бойовика РФ, який під виглядом біженця намагався втекти до ЄС

Фото: Нацполіція

Правоохоронці Литви та України затримали бойовика РФ, який намагався потрапити до Євросоюзу, використовуючи паспорт України, повідомила Служба безпеки України (СБУ).

"За результатами міжвідомчої партнерської взаємодії Служби безпеки, Нацполіції, Офісу Генерального прокурора та правоохоронних органів Литовської Республіки на території Європейського союзу затримано бойовика РФ, який, будучи громадянином України, перейшов на бік ворога та воював проти нашої держави", - йдеться у повідомленні СБУ у телеграм-каналі у четвер.

Повідомляється, що затримання відбулося на кордоні з Литвою, куди фігурант намагався втекти як біженець. Як встановило розслідування, затриманим виявився 33-річний оператор БпЛА, який запускав російські ударні дрони по Херсону. Він є уродженцем Сумщини, але після тимчасової анексії Криму, виїхав на територію півострова, оформив там російський паспорт, вступив до путінської партії "Єдина росія" і добровільно уклав контракт з міноборони РФ. Згодом фігурант пройшов тренувальні збори на полігоні та склав присягу на вірність країні-агресору.

Зазначається, що у лавах збройних сил рф його призначили оператором безпілотних систем та відправили воювати на південний фронт України. "Оцінивши ризики участі в боях проти Сил оборони України, бойовик втік з вогневих позицій, а потім – до Євросоюзу. На території ЄС фігурант планував за допомогою свого українського паспорта оформити статус біженця і "залягти на дно"", - йдеться у повідомленні СБУ.

За матеріалами контррозвідки СБУ та Департаменту карного розшуку Нацполіції литовські колеги викрили бойовика на кордоні балтійської держави і передали українській стороні для здійснення правосуддя. Йому повідомлено про підозру (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Теги: #бойовик #затримання

