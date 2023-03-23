Події

12:26 23.03.2023

СБУ повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Кастюкевичу, якого вважають куратором окупованої Херсонщини

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Служба безпеки України повідомила про підозру депутату Держдуми РФ Ігорю Кастюкевичу, якого вважають російським куратором окупованої частини Херсонської області.

"Служба безпеки зібрала доказову базу на депутата Державної думи РФ Ігоря Кастюкевича. Він сприяв поширенню окупаційного режиму в тимчасово захопленій частині півдня України. Посадовець особисто координував процес організації та проведення незаконного "референдуму" щодо "приєднання" Херсонщини до складу РФ", - ідеться в повідомленні української спецслужби в четвер.

Згідно з повідомленням, встановлено, що фігурант є заступником керівника прокремлівської фракції "Єдина Росія" і входить до найближчого оточення вищого військово-політичного керівництва країни-агресора.

"У період із 23 до 28 вересня минулого року він перебував у тимчасово окупованому Херсоні, де забезпечував "необхідні" результати фейкового плебісциту. Саме за його вказівкою представники виборчкомів спільно з озброєними окупантами обходили домівки місцевих мешканців та примушували їх "голосувати" на користь Кремля", - інформують в українській спецслужбі.

Також, як зазначають у СБУ, російський депутат знімав і викладав у своїх пабліках постановочні відео про роздачу російської "гуманітарки" в регіоні.

На підставі зібраних доказів слідчі Служби безпеки повідомили Кастюкевичу про підозру за ч. 3 ст. 110 Кримінального кодексу України (посягання на територіальну цілісність і недоторканність України).

"Наразі зловмисник перебуває на території Росії. Тривають комплексні заходи щодо його притягнення до відповідальності за злочини проти нашої держави", - йдеться в повідомленні спецслужби.

Розслідування проводилося за оперативного супроводу Нацполіції та процесуального керівництва Офісу генерального прокурора.

Теги: #депутат #держдума_рф #херсонська_область

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