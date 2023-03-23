Український генпрокурор обговорив із президентом Європарламенту створення спецтрибуналу щодо агресії

Генеральний прокурор Андрій Костін сподівається, що рішення Міжнародного кримінального суду (МКС) щодо ордера на арешт президента РФ Володимира Путіна стане початком притягнення до відповідальності держави-агресора на міжнародному рівні.

Як повідомляє Офіс генпрокурора в четвер, під час візиту до Брюсселя Костін зустрівся з президентом Європейського парламенту Робертою Мецолою, обговорили притягнення РФ до відповідальності за скоєні злочини.

"Україна високо цінує внесок Європейського парламенту у справу забезпечення відповідальності РФ за міжнародні злочини. Сподіваємося, що історичне рішення Міжнародного кримінального суду щодо ордера на арешт Путіна закріпить його статус вигнанця для цивілізованого світу та стане початком міжнародних процесів притягнення керівництва держави-агресора до індивідуальної відповідальності", - наводить відомство слова українського генпрокурора.

Костін наголосив, що для завершення розбудови глобальної мережі відповідальності необхідно створити Спеціальний трибунал щодо злочину агресії, оскільки, згідно з міжнародним правом, лише трибунал, що має міжнародний статус, може подолати імунітет чинного президента.

"Ми сподіваємося, що ЄС і Європейський парламент підтримають нашу позицію як найбільш реалістичний і оптимальний спосіб відновити справедливість і запобігти можливим збройним конфліктам у майбутньому", - зазначив генпрокурор.

Президент Європарламенту, зі свого боку, запевнила: "Ми не заспокоїмося, доки Україна не досягне справедливості". Вона додала, що є домовленість "про подальшу координацію зусиль, щоб забезпечити відповідальність за кожен скоєний злочин".