"Вагнерівці", які намагаються захопити Бахмут, втрачають значні сили і видихаються, зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю - Сирський

"Вагнерівці", які намагаються захопити Бахмут, втрачають значні сили та видихаються, зовсім скоро ми скористаємося цією можливістю, як було біля Києва, Харкова, Балаклії та Куп'янська, заявив командувач Сухопутних військ генерал-полковник Олександр Сирський.

"Агресор не полишає надії за будь-яку ціну взяти Бахмут, не дивлячись на втрати ані в живій силі, ані в техніці. Основними силами РФ на цьому напрямку є представники ПВК "Вагнер". Не шкодуючи нічого вони втрачають значні сили та видихаються. Зовсім скоро ми скористаємось цією нагодою, як свого часу робили це під Києвом, Харковом, Балаклією та Куп’янськом", - написав Сирський у телеграм-каналі.

Він наголосив, що під безперервним вогнем артилерії, авіації противника українські воїни на фронті демонструють надлюдську стійкість, мужність і хоробрість.

"Зокрема підрозділи 93-ї, 10-ї, 57-ї та 5-ї бригад, котрі зараз боронять нашу Батьківщину на сході країни. Слава Україні!" - зазначив командувач.